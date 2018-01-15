Де вакцинуватися проти кору у Києві: адреси лікарень

У Головному управління Держпродпотребслужби Києва озвучили лікарні, де можна зробити щеплення проти кору.

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В управління просять звернути увагу, що у багатьох медичних закладах вакцинуватися можна у вихідні дні.

Перелік медичних установ, де можна зробити щеплення по районам:

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

КНП «ЦПМСД № 2» проспект Свободи, 22, II поверх, кабінет № 13, з понеділка по п'ятницю 9: 00-18: 00, субота 9: 00-15: 00

КНП «ЦПМСД № 2» (доросле населення) проспект Свободи, 22, IV поверх, кабінет № 401, з понеділка по п'ятницю 9: 00-18: 00, субота 9: 00-15: 00

КНП «ЦПМСД № 2» проспект Правди, 64-А, IV поверх, кабінет № 75, з понеділка по п'ятницю 9: 00-18: 00, субота 9: 00-15: 00

КНП «ЦПМСД № 1» вул.Турівська, 26, кабінет № 220, з понеділка по п'ятницю 9: 00-18: 00, субота 9: 00-13: 00

КНП «ЦПМСД № 1» вул.Копилівська, 1/7, кабінет № 23, з понеділка по п'ятницю 9: 00-18: 00, субота 9: 00-14: 00

КНП «ЦПМСД № 2» проспект Правди, 64а ВНМД № 3, поверх, неділя 8: 00-14: 00

КНП «ЦПМСД № 1» вул. Турівська, 26, кабінет № 220, неділя 8: 00-14: 00

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СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ РАЙОН

КНП «ЦПМСД № 1» вул. Стражеска, 6а (діти), з понеділка по п'ятницю 8: 30-19: 00, субота 9: 00-15: 00, неділя 9: 00-15: 00

КНП «ЦПМСД № 2» вул. Левка Мацієвича, 12 (діти), з понеділка по п'ятницю 8: 30-19: 00, субота 9: 00-15: 00, неділя 9: 00-15: 00

КНП «ЦПМСД № 2» вул.Єреванська, 6 (дорослі), з понеділка по п'ятницю 9: 00-18: 00, субота 9: 00-15: 00

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН

КНП «ЦПМСД» вул.Срібнокільська, 14б, з понеділка по п'ятницю 9: 00-20: 00, субота 9: 00-15: 00

вул. Урлівська, 13, з понеділка по п'ятницю 9: 00-20: 00, субота 9: 00-15: 00, неділя 9: 00-15: 00

КНП «ЦПМСД № 1» вул.Бориспільська, 30а, з понеділка по п'ятницю 9:00 до 20:00, субота, неділя 9: 00-15: 00

КНП «ЦПМСД № 2» вул.Вербицького, 5, з понеділка по п'ятницю 9: 00-20: 00, субота 9: 00-15: 00

вул. Тростянецька, 8д, з понеділка по п'ятницю 9: 00-20: 00, субота, неділя 9: 00-15: 00

вул. Харченка, 43а, з понеділка по п'ятницю 9: 00-20: 00, субота 9: 00-15: 00

вул. Мишуги, 5, з понеділка по п'ятницю 9: 00-20: 00, субота 9: 00-15: 00

КНП «ЦПМСД № 3» Харківське шосе, 121, з понеділка по п'ятницю 9: 00-20: 00, субота 9: 00-15: 00

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ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН

КНП «ЦПМСД № 1» проспект Маяковського, 32б (дорослі), з понеділка по п'ятницю 9:00 до 19:00, субота, неділя 9: 00-15: 00

КНП «ЦПМСД № 2» проспект Маяковського, 18а (діти), з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 19:00, субота, неділя 9: 00-15: 00

КНП «ЦПМСД № 3» вул.Матеюка, 3 (дорослі), з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 19:00, субота, неділя 9: 00-15: 00

вул. Курчатова, 18а (діти), з понеділка по п'ятницю з 9: 00-19: 00, субота, неділя 9: 00-15: 00

КНП «ЦПМСД № 4» бульвар Вигурівський, 4 (діти), з понеділка по п'ятницю 9: 00-19: 00, субота, неділя 9: 00-15: 00

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН

КНП «ЦПМСД № 1» Амбулаторія сімейної медицини № 1 вул.П. Запорожця, 26, з понеділка по п'ятницю 8: 00-20: 00, субота та неділя 9: 00-15: 00

Амбулаторія сімейної медицини № 8 вул.Курнатовського, 7, з понеділка по п'ятницю 8: 00-20: 00

КНП «ЦПМСД № 2» Амбулаторія сімейної медицини № 2 проспект Тичини, 22, з понеділка по п'ятницю 8: 00-20: 00, субота та неділя 9: 00-15: 00

Амбулаторія сімейної медицини № 4 проспект Тичини, 12, з понеділка по п'ятницю 8: 00-20: 00, субота та неділя 9: 00-15: 00

КНП «ЦПМСД № 3» Амбулаторія сімейної медицини № 1 вул. Червоноткацька, 31, з понеділка по п'ятницю 8: 00-20: 00, субота, неділя 9: 00-15: 00

Амбулаторія сімейної медицини № 4 вул.Бойченко, 4-а 1, з понеділка по п'ятницю 8: 00-20: 00

КНП «ЦПМСД № 4» Амбулаторія сімейної медицини № 1 вул.Сергієнка, 23, з понеділка по п'ятницю 8: 00-20: 00, субота, неділя 9: 00-15: 00

Амбулаторія сімейної медицини № 4 вул.Новаторів, 4, з понеділка по п'ятницю 8: 00-20: 00

Амбулаторія сімейної медицини № 6 вул.Рогозівська, 6, з понеділка по п'ятницю 8: 00-20: 00

Амбулаторія сімейної медицини № 7 провулок Лобачевського, 2, з понеділка по п'ятницю 8: 00-20: 00

КНП «ЦПМСД Русанівка» Амбулаторія сімейної медицини № 1 вул.Ентузіастів, 49, з понеділка по п'ятницю 8: 00-20: 00, субота 9: 00-15: 00

Амбулаторія сімейної медицини № 2 вул.Ентузіастів, 13а, з понеділка по п'ятницю 8: 00-20: 00

Амбулаторія сімейної медицини № 3 вул.Митрополита Андрея Шептицького, 5, з понеділка по п'ятницю 8: 00-20: 00

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН

КНП «ЦПМСД» Амбулаторія № 10 (для дітей) вул.Цитадельна, 5/9, з понеділка по п'ятницю 8: 00-19: 00, субота, неділя 9: 00-15: 00

КНП «ЦПМСД» Амбулаторія № 11 (для дітей) вул.Підвисоцького, 4б, з понеділка по п'ятницю 8: 00-19: 00, субота, неділя 9: 00-15: 00

КНП «ЦПМСД» Амбулаторія (для дорослих) вул.Підвисоцького, 13, з понеділка по п'ятницю 8: 00-19: 00, субота, неділя 9: 00-15: 00

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ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН

КНП «ЦПМСД № 1» вул.Північні, 4а, робочі дні з 08:00 до 20:00

вул. Північна, 4а, вул.Тимошенко, 14, вулиця Йорданська 26, субота з 09:00 до 15:00

вул.. Тимошенко, 14, неділя з 09:00 до 15:00

КНП «ЦПМСД № 2» вул.Мінське шосе, 6, з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 20:00

вул.Вишгородська, 54а, субота з 09:00 до 15:00

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН

ЦПМСП № 1 вул.Генерала Наумова, 31, з понеділка по п'ятницю 8: 00-19: 00, субота, 9: 00-15: 00

вул.Академіка Єфремова, 11, неділя 9: 00-15: 00

ЦПМСП № 2 вул.В. Кучера, 5, вулиця Симиренка, 38, з понеділка по п'ятницю 8: 00-19: 00, субота, 9: 00-15: 00

вул. В. Кучера, 5, неділя 9: 00-15: 00

ЦПМСП № 3 вул.Академіка Корольова, 11/1, з понеділка по п'ятницю 8: 00-19: 00, субота, неділя 9: 00-15: 00

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН

ЦПМСП № 1, філія 1 вул.Б. Хмельницького, 46, з понеділка по п'ятницю 8: 00-19: 00, субота, неділя 9: 00-15: 00

ЦПМСП № 3 філія 2 вул.Ольжича, 16, з понеділка по п'ятницю 8: 30-19: 00, субота, неділя 9: 00-15: 00

Філія №3 вул.Салютна, 23, з понеділка по п'ятницю 8: 30-19: 00, субота, неділя 9: 00-15: 00

ЦПМСП № 2 вул.М. Пимоненка, 10, з понеділка по п'ятницю 8: 00-19: 00, субота, неділя 9: 00-15: 00

Філія № 2 вул.Білоруська, 11б, з понеділка по п'ятницю 8: 00-19: 00, субота, неділя 9: 00-15: 00

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН

КНП ЦПСМП № 1 АЗПСМ № 3 вул.Якубовського, 6, з понеділка по п'ятницю 9: 00-18: 00, субота 09: 00-15: 00

КНП «ЦПСМП № 1 АЗПСМ № 4 вул. Набережно-Корчуватська, 56/66, з понеділка по суботу 9: 00-15: 00

КНП «ЦПСМП № 1 АЗПСМ № 5 вул. Заболотного, 48а, з понеділка по п'ятницю 9: 00-18: 00, субота, неділя 9: 00-15: 00

КНП «ЦПСМП № 1 АЗПСМ № 9 Столичне шосе, 35, з понеділка по суботу 9: 00-14: 00

КНП «ЦПСМД № 2 АЗПСМ № 1,2 вул. Голосіївська, 53, з понеділка по п'ятницю 9: 00-18: 00, субота, неділя 09: 00-15: 00

КНП «ЦПСМП № 2 АЗПСМ № 9,3,4,5 вул.Велика Васильківська, 104, з понеділка по п'ятницю 9: 00-18: 00, субота 9: 00-14: 00

КНП «ЦПСМП № 2 АЗПСМ № 8 проспект Науки, 62, з понеділка по п'ятницю 9: 00-16: 00