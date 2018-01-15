У Києві низький рівень захворюваності на грип та ГРВІ

У Києві зафіксовано незначне зростання рівня захворюваності грипом і ГРВІ, але він залишається нижче в 2,1 рази епідпорогу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на брифінгу в КМДА директор міського Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург.

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«У Києві зареєстровано (за 2-й тиждень 2018 р. - УНІАН) 14 тис. захворілих на грип та ГРВІ. На попередньому тижні було зменшення захворюваності і це пояснюється тим, що були канікули. Зараз невелике підвищення захворюваності, але воно нижче в 2,1 рази за епідпоріг», - сказала Гінзбург.

За її інформацією, в столиці наразі біля 25 тис. осіб провакциновано від грипу.

За її словами, було виділено близько 500 тис. грн бюджетних коштів, за які придбана вакцина і вакциновані медичні працівники і діти у будинках дитини.

За 2 тижні ц.р. було госпіталізовано з ускладненнями 171 пацієнта.

Як повідомляв УНІАН, у столиці протягом 1-го тижня епідсезону 2018 року було зафіксовано зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 9,5% у порівнянні з попереднім тижнем.

У Києві за перший тиждень 2018 року було зареєстровано 13 304 хворих на грип і ГРВІ, до закладів охорони здоров’я міста госпіталізовано 208 осіб.