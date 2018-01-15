У Львівській області станом на сьогодні, 15 січня, зареєстровано спалах кору.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА із посиланням на дані департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.

«На сьогодні, 15 січня, у Львівській області зареєстровано спалах кору. Впродовж 2017 року було діагностовано 114 випадків кору, з них 50 – в грудні минулого року. За два тижні 2018 року вже фіксується 75 звернень з клінічними ознаками кору», - йдеться у повідомленні.

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Як зазначила директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак, вакцинація проти кору у 2017 році в області склала 75 відсотків.

«На даний момент проводиться вакцинація дітей віком 1 рік і 6 років, а також дітей, які з певних причин не були щеплені своєчасно», - повідомила вона.

Микичак також наголосила, що вакциною проти кору європейської якості забезпечені всі заклади охорони здоров’я області в повному обсязі.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час брифінгу міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що у місті з початку цього року на кір захворіли 74 людини, з них 49 – діти. Він додав, що перевищено бар’єр у одній із шкіл Сихівського району, там оголошено карантин.