В Івано-Франківську невакцинованим проти кору дітям заборонили відвідувати школи та дитсадки

В Івано-Франківську невакцинованим проти кору дітям заборонили відвідувати школи та дитячі садки.

Читайте такожЮрист прокоментував норми про заборону допуску до школи дітей без щеплень

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Івано-Франківському міськвиконкомі, таке розпорядження видано 12 січня міським департаментом освіти та науки через спалах захворювання на кір.

Документом зобов'язано директорів закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти «заборонити відвідувати заклади освіти невакцинованими дітьми».

Цим розпорядженням продовжено канікули на тиждень. Також має бути розроблений графік відпрацювання занять і проводитися постійний моніторинг щодо вакцинації дітей проти кору.

У закладах дошкільної та позашкільної освіти, у разі виявлення захворювання на кір, наказано негайно припиняти освітній процес у групі.

Читайте такожКому не можна робити щеплення проти кору: коментарі лікаря

Крім того, документ передбачає посилення роз'яснювальної роботи з батьками про необхідність щеплення як одного з важливих засобів профілактики захворювання на кір.

Також розпорядженням передбачено проведення загальношкільних батьківських зборів за участю медичних працівників щодо профілактики захворювання на кір.