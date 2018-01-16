На Львівщині через спалах кору подовжили шкільні канікули (відео)

09:45, 16 січня 2018
Новини регіонів
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Рішення ухвалили на позачерговій обласній комісії. 

REUTERS

На Львівщині на тиждень продовжать канікули у тих школах, де є хоча б один випадок захворювання на кір, пише ТСН.

Таке рішення ухвалили на позачерговій обласній комісії. За останні півмісяця на кір у Львові та області захворіли 84 людини.

Тим часом у Києві зафіксовано 87 випадків, а в Одесі - 91.

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Теги: #карантин через кір#кір на Львівщині