На Львівщині через спалах кору подовжили шкільні канікули (відео)

На Львівщині на тиждень продовжать канікули у тих школах, де є хоча б один випадок захворювання на кір, пише ТСН.

Таке рішення ухвалили на позачерговій обласній комісії. За останні півмісяця на кір у Львові та області захворіли 84 людини.

Тим часом у Києві зафіксовано 87 випадків, а в Одесі - 91.