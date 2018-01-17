У Миколаєві зростає число госпіталізованих через гепатит А: в лікарнях перебувають 77 осіб

Станом на 17 січня у лікарнях Миколаєва знаходяться 77 осіб, що були госпіталізовані через гепатит А. Про це повідомляє прес-служба Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації.

Зазначається, що в обласній інфекційній лікарні знаходяться 55 пацієнтів. Серед них діагноз підтверджено у 38 осіб.

Ще 22 дитини знаходяться в обласній дитячій інфекційній лікарні, у 17 дітей діагноз підтвердився.

Читайте такожПоліція Миколаєва відкрила кримінальне провадження за фактом масового зараження гепатитом А (відео)Зазначається, що ситуація знаходиться на постійному контролі облдержадміністрації, управління охорони здоров’я ОДА та УОЗ Миколаївської міської ради.

15 січня повідомлялось, що в миколаївських лікарнях через гепатит А знаходяться 72 пацієнти. Діагноз було остаточно підтверджено у 42 дорослих та 16 дітей.

В той же час, з початку року на Миколаївщині зафіксовано 14 випадків захворювання на кір, три з них – у дітей. Діагноз лабораторно підтверджено у одного дорослого пацієнта.

Нагадаємо, 10 січня, в Миколаєві діагностували 62 випадки захворювання на гепатит А. За попередньою інформацією, усі недужі на жовтяницю вживали розливну воду. Її недостатнє очищення, найпевніше, і стало причиною масового захворювання.