На Закарпатті з початку року зафіксовано 242 випадки кору
10:03, 18 січня 2018Новини регіонів
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Серед хворих 70% не мали щеплення проти кору.
Інфекція інтенсивно поширюється серед невакцинованих осіб / www.youtube.com
З початку 2018 року на Закарпатті зареєстровано 242 випадки кору, пише Закарпаття онлайн.
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70% хворих на кір не мають щеплень. Інфекція інтенсивно поширюється серед невакцинованих осіб.
Найбільше хворіють кором в Ужгородському, Тячівському, Виноградівському районах та Ужгороді.
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