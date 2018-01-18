На Закарпатті з початку року зафіксовано 242 випадки кору

10:03, 18 січня 2018
Новини регіонів
96

Серед хворих 70% не мали щеплення проти кору. 

www.youtube.com

З початку 2018 року на Закарпатті зареєстровано 242 випадки кору, пише Закарпаття онлайн

Читайте такожВ Івано-Франківську невакцинованим проти кору дітям заборонили відвідувати школи та дитсадки

70% хворих на кір не мають щеплень. Інфекція інтенсивно поширюється серед невакцинованих осіб.

Найбільше хворіють кором в Ужгородському, Тячівському, Виноградівському районах та Ужгороді.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Спалах кору в Україні
Теги: #кір на Закарпатті