В Одесі звільнено з роботи п'яних медиків "швидкої", через халатність яких помер чоловік

В Одесі звільнено з роботи бригаду швидкої допомоги, яка перебувала в нетверезому стані і не надала необхідної допомоги вмираючій на вулиці людині. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Одеської обласної державної адміністрації з посиланням на департамент охорони здоров'я ОДА.

Читайте такожЧерез халатність п'яних медиків "швидкої" в Одесі помер чоловікВідзначається, що лікаря і фельдшера швидкої допомоги звільнили за ст. 40 п. 7 КЗпП ("поява на роботі в нетверезому стані, в стані наркотичного або токсичного сп'яніння").

«Перебуваючи ввечері 16 січня біля залізничного вокзалу на виклик, вони не надали допомогу хворій людині, і вона померла», - заявили в ОДА.

Директор зазначеного департаменту В'ячеслав Полясний назвав цей випадок неприпустимим.

«Психіатрична бригада «швидкої» була викликана нарядом поліції з приводу надання медичної допомоги громадянину. Між медиками і поліцейськими виникла конфліктна ситуація. Працівників «швидкої» було оглянуто і виявилося, що лікар і фельдшер перебувають у нетверезому стані», - сказав Полясний. Він зазначив, що проведено службове розслідування, за результатами якого медиків звільнено.

У департаменті також повідомили, що у зв'язку з інцидентом із займаної посади звільнено завідувача сьомої підстанції Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

У департаменті уточнили, що в централізовану диспетчерську надійшов виклик від працівника патрульної поліції за адресою залізничного вокзалу. Причина виклику - «судоми» у людини. На виклик було направлено психіатричну бригаду в складі лікаря, фельдшера та водія. О 21.57, за даними GPS-навігатора, бригада прибула на виклик, але за іншою адресою - Привокзальна площа, сквер ім. Пушкіна. О 22.03 надійшов телефонний дзвінок від патрульної служби про відсутність бригади швидкої допомоги на місці виклику. Диспетчер намагався зв'язатися з лікарем, але зв'язок був відсутній.

О 22.14 наряд поліції повідомив чергового лікаря оперативного відділу про те, що бачить бригаду на зупинці трамвая №5. Під час супроводу бригади СМП до місця виклику між лікарем і співробітниками патрульної поліції виникла конфліктна ситуація.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня в Одесі в стані алкогольного сп'яніння поліцейські затримали лікаря і фельдшера бригади швидкої допомоги, які не надали допомогу вмираючій на вулиці людині.

Наразі щодо правопорушників складено протоколи за ст. 173, 185 і ч.1 ст. 179 Кодексу про адміністративні правопорушення. За цим фактом розпочато кримінальне провадження, передбачене ч.2 ст. 139 і ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу ("ненадання допомоги хворому медичним працівником"; "умисне вбивство").