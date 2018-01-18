У Києві вже вакциновано четверту частину дітей, які не мали щеплень.

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Про це заявив перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Микола Поворозник, повідомили у прес-службі КМДА.

За його словами, тільки за 5 днів у муніципальних медичних закладах зроблено щеплення близько 15 тисячам дітей.

«Сьогодні вакциновано четверту частину дітей, які не мали щеплень згідно з календарем щеплень. Упевнений, якщо вакцинація триватиме такими темпами, за кілька днів кількість випадків захворюваності на кір значно зменшиться», – сказав Поворозник.

Він зазначив, що у місті продовжують діяти запобіжні профілактичні заходи з упередження розповсюдження кору. Також нагадав, що для зручності киян у роботу кабінетів щеплень внесено зміни. Насамперед, на період провадження запобіжних профілактичних заходів, продовжено час їхньої роботи та організовано роботу у вихідні.

«Для щеплень використовують якісну вакцину «Пріорікс» (країна виробник – Бельгія), термін придатності якої до кінця 2018 року. Тому я запрошую батьків щепити своїх дітей, аби уберегти їх від хвороби», – наголосив Поворозник.

За даними КМДА, нині у столиці зареєстровано 99 випадків захворювання на кір, з них – 75 дітей.

Як повідомляв УНІАН, у Києві станом на ранок 16 січня було зареєстровано 92 хворих на кір осіб, у тому числі 68 дітей. На стаціонарному лікуванні перебували 7 дорослих та 5 дітей.