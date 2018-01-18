На Одещині - черговий випадок смерті дитини через кір: півторарічний малюк не мав щеплення

Захворювання проходило із ускладненнями.

Вчора, 17 січня, в райцентрі Березівка від кору померла 1,5-річна дитина, пише "Студія і". Читайте такожУ Києві вже вакциновано четверту частину дітей, які не мали щеплень Захворювання проходило із ускладненнями — на тлі кору у дитини розвився енцефаліт. За словами лікарів, малюк не мав щеплення. Напередодні в Одесі померла 30-річна жінка. Загалом з 2017 року на Одещині внаслідок кору померли вже 8 людей, з них — 5 дітей.

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