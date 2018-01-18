На Одещині - черговий випадок смерті дитини через кір: півторарічний малюк не мав щеплення
17:27, 18 січня 2018Новини регіонів
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Захворювання проходило із ускладненнями.
на Одещині внаслідок кору померли вже 8 людей, з них — 5 дітей / УНІАН
Вчора, 17 січня, в райцентрі Березівка від кору померла 1,5-річна дитина, пише "Студія і".
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Захворювання проходило із ускладненнями — на тлі кору у дитини розвився енцефаліт.
За словами лікарів, малюк не мав щеплення.
Напередодні в Одесі померла 30-річна жінка. Загалом з 2017 року на Одещині внаслідок кору померли вже 8 людей, з них — 5 дітей.
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