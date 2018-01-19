У Києві продовжує зростати захворюваність на кір: серед 109 хворих - 81 дитина
15:11, 19 січня 2018Новини регіонів
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За 8 днів у столиці вакцинували проти кору 23 тисячі жителів Києва.
Через ускладнення кору померли 8 осіб. / УНІАН
У Києві станом на ранок 19 січня зареєстровано 109 хворих на кір, з них 81 – діти до 17 років, повідомляють в прес-службі КМДА.
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Також повідомляється, що за 8 днів у столиці вакцинували проти кору 23 тисячі киян.
Як повідомляв УНІАН, в Україні з початку 2018 року на кір захворіли 1 тис. 285 дорослих і дітей.
Від ускладнень кору померли 8 осіб - всі випадки зафіксовані в Одеській області.
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