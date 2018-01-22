У Києві цього року розпочнеться будівництво лікарні на Троєщині

Цього року у Києві розпочнеться будівництво лікарні на Троєщині.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив в ефірі телеканалу “Київ”, інформує прес-служба міського голови.

Читайте такожУ Києві вже вакциновано четверту частину дітей, які не мали щеплень

“Майже 400 тис. людей мешкають у Деснянському районі - це рівнозначно населенню великого міста, - і там немає лікарні. Лікарня потрібна, ми цього року приступаємо до її будівництва, - зазначив Кличко.

Мер підкреслив, що тривалий час київські лікарні, як і в інших регіонах країни, були у занепаді. І завдання столичної влади – “вдихнути нове життя у ці медзаклади, зробити їх сучасними”.

Кличко відзначив, що цього тижня відвідав з інспекцією Київську міську клінічну лікарню №12 та дитячу лікарню № 7, у якій здійснили реконструкцію на майже 47 млн грн.

“Всі наші медустанови повинні відповідати сучасним вимогам і надавати якісний сервіс та ефективну допомогу всім, хто звертається. Тому ми крок за кроком оновлюємо медзаклади до європейського рівня. Цього року ми ще збільшили фінансування медичної галузі як однієї з пріоритетних – до 9,1 млрд грн. Це гроші на будівництво і ремонт лікарень, закупівлю сучасного обладнання, тому що сучасна медицина - це в першу чергу нові технології”, - наголосив Кличко.