В Одеській області з початку року на кір захворіли 265 людей

В Одесі школам рекомендовано подовжити канікули через спалах кору до 29 січня.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на апаратній нараді заявила начальник департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

За її словами, відповідний лист надійшов до мерії з Одеської обласної державної адміністрації 21 січня.

Як зазначила Буйневич, цей документ розісланий в усі загальноосвітні школи міста, директори яких ознайомили з ним класних керівників.

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«Рішення про продовження канікул, відповідно до законодавства, приймають ради шкіл. Сьогодні пройдуть засідання шкільних рад. Школи сьогодні працюють, оскільки багато батьків не встигли продумати, з ким залишити дітей. Рекомендували до остаточного вирішення питання залишити дітей вдома тим, у кого є така можливість», - заявила Буйневич.

Вона підкреслила, що до кінця робочого дня всім батькам повідомлять про прийняте рішення. При цьому, вже в неділю класні керівники низки шкіл обдзвонили батьків і повідомили про продовження канікул. Буйневич додала, що дитячі садки працюють, але їх відвідують лише щеплені діти.

Як повідомили в департаменті охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації, випадки кору продовжують реєструвати в Одесі та районах області. За даними керівника департаменту ОДА В'ячеслава Полясного, всього з початку року виявлено 265 хворих на кір, із них 160 - діти й 105 - дорослі.

«На жаль, в області зареєстровано три летальні випадки від ускладнень кору, в тому числі - два лабораторно підтверджені. Ці люди не мали щеплень проти небезпечної інфекції. Наразі 5 тис. додаткових доз вакцин направляють до медичних установ регіону. 20 січня Одеса вже отримала 1,5 тис. доз», - акцентував Полясний.

Зазначається, що лише за останній тиждень захворюваність зросла на 22,7%.

Найбільше випадків захворюваності на кір зареєстровано в Одесі - 122, що становить 46% від загальної кількості. У Лиманському районі - 30, Овідіопольському - 23, Березівському - 13, Біляївському - 11, Ширяївському - 11, Роздільнянському - 8, Любашівському - 7, Савранському - 6, Білгород-Дністровському та Великомихайлівському - 4, Ренійському - 3, Подільському - 2, Кодимському, Ананьївському, Іванівському, Ізмаїльському та Болградському - по одному випадку.

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Як повідомляв УНІАН, в Одесі влада ухвалила рішення продовжити шкільні канікули через спалах кору до 22 січня.

За даними департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА, в області за 2017 рік зареєстровано 1293 випадки кору, з них 843 дітей (65,2%) і 5 летальних випадків (3 дитини до 17 років, 2 дорослих) від ускладнень кору «корова двостороння пневмонія легень». Встановлено, що 95% хворих не були щеплені.