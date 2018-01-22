У Києві зафіксовано 121 випадок захворювання на кір

У Києві на сьогодні зафіксований 121 випадок захворювання на кір, серед них 86 - у дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

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«На сьогоднішній день в Києві зафіксовано 121 випадок кору. З них 86 – у дітей. Серед дітей 50% - це вікова група від 5 до 9 років», - сказала вона.

За даними Гінзбург, з початку року було госпіталізовано 63 особи, які захворіли кором, і на сьогодні на ранок у столичних стаціонарах перебуває 21 пацієнт, серед них - 10 дітей.

«Тяжких хворих немає на сьогодні», - зазначила керівник профільного департаменту.

Вона зазначила, що на цей час в місті провакциновано близько 27,5 тис. дітей і 55 дорослих.