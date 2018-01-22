Чиновниця КМДА запевнила, що Київ забезпечено сироваткою проти дифтерії

У Києві впродовж останніх трьох років випадків захворювання на дифтерію не зареєстровано, охоплення вакцинацією у минулому році було на рівні 93%.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила директор Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург.

«Що стосується захворюваності на дифтерію, то в Києві впродовж останніх трьох років випадків не зареєстровано. Що стосується вакцин, то вони є. Близько 200 тис. різних вакцин, тому що є для дорослих, для дітей, тобто різні форми. Вони є в наявності в Києві. За підсумками 2017 року відсоток охоплення становив 93%», - зазначила Гінзбург.

За її словами, Міністерство охорони здоров’я запевнило, що для Києва є і сироватка від дифтерії. «Протидифтерійна сироватка в грудні, за інформацією Міністерства охорони здоров’я, була отримана. Перерозподілу на Київ не було. Вона не розподілена, але, враховуючи, що склади розташовані на території Києва, можна говорити, що вона є», - наголосила Гінзбург.

Керівник Департаменту додала, що загалом є 10 вакцинокерованих захворювань, і національний календар щеплень це враховує. «Тому не потрібно від одного захворювання кидатися в інше, потрібно планово вакцинуватися», - порадила Гінзбург.