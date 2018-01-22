На Закарпатті немає жодної дози вакцини проти кору, прохання щодо поставок МОЗ ігнорує - Москаль

У навчальних закладах Тячівського району Закарпатської області на два тижні оголошено карантин через зростання кількості хворих на кір.

Читайте такожНа Одещині - черговий випадок смерті дитини через кір: півторарічний малюк не мав щеплення

Як повідомили УНІАН у прес-службі Закарпатської ОДА, відповідне розпорядження прийнято головою Тячівської райдержадміністрації через різке збільшення захворюваності на кір.

Згідно з повідомленням, із понеділка, 22 січня, навчальні заклади Тячівського району (загальноосвітні школи, дитсадки, школи мистецтв) закриваються на два тижні на карантин.

За даними Закарпатської ОДА, вказані заклади не працюватимуть до 5 лютого.

У прес-службі також уточнили, що напружена ситуація з кором також в Ужгородському та Хустському районах Закарпаття.

Читайте такожСупрун закликає посилити відповідальність за відмову від вакцинації

"Хвороба продовжує швидко поширюватися областю. Станом на вечір п’ятниці (19 січня) на Закарпатті зареєстровано 299 випадків кору і щодня продовжують реєструвати нові. 78 відсотків хворих – це особи до 17 років, а головна причина хвороби в тому, що дітей свого часу не щепили через відсутність вакцини", – прокоментував ситуацію голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

Він також уточнив, що Закарпатська область не отримує вакцину й далі.

Зі слів Москаля, протягом минулого року Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) надало Закарпаттю менше третини від необхідної кількості вакцин, тому керівництво області було вимушене звернутися до Угорської Республіки з проханням надати вакцину як гуманітарну допомогу.

Читайте такожРегіони України забезпечені вакциною проти небезпечних інфекцій - Супрун

"Постійно звертаємося в МОЗ із проханнями виділити Закарпаттю вакцини, а на наші звернення не приходять навіть відписки. І коли я бачу, як керівництво МОЗ говорить по телебаченню, що всі регіони забезпечені вакцинами, то відповідально заявляю – це брехня!" - заявив Москаль.

Голова ОДА додав, що на Закарпатті вже два тижні немає жодної вакцини від кору, а всі звернення керівництва області в МОЗ ігноруються.

"Якщо, не дай Бог, в області почнуться летальні випадки, вся відповідальність про це ляже на недолуге керівництво Міністерства охорони здоров’я", - сказав Москаль.