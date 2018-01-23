В Одеській області не вистачає вакцини проти кору

В Одеській області не вистачає 12 тис. доз вакцин проти кору, п'ять тисяч вже завезено з інших регіонів.

Про це повідомив сьогодні на апаратній нараді в обласній державній адміністрації начальник регіонального управління охорони здоров'я В'ячеслав Полясний, пише видання «Вікна-Одеса».

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За його словами, в області також немає вакцин від інших смертельно небезпечних хвороб, зокрема, від дифтерії.

Голова ОДА Максим Степанов зазначив, що підписав лист в Міністерство охорони здоров'я з проханням надати імунологічні препарати. Він дав розпорядження підготувати звернення до Гройсмана – з проханням дозволити разове ввезення препарату від європейських виробників.

За останній місяць кількість дітей, щеплених від кору з календарем, збільшилася з 45 до 95%. А поза календаря показник становить 85%.

За даними регіонального департаменту охорони здоров'я, з початку року в області виявлено 265 хворих на кір, 160 з них – діти. Зареєстровано три летальні випадки – померли двоє дітей (у Білгороді-Дністровському та Березівці) і 30-річна одеситка.