У столичному Медмістечку планують облаштувати лікарню швидкої меддопомоги

У столиці буде реконструйовано будівлю Київської міської клінічної лікарні № 6 з розміщенням там лікарні швидкої медичної допомоги «Правобережна», інформує прес-служба міськадміністрації Києва.

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Таке рішення прийнято у зв᾽язку із гострою необхідністю забезпечення невідкладною медичною допомогою тих киян, що мешкають на правому березі столиці. Наразі там немає жодної лікарні «швидкої допомоги». Тому вирішено розмістити її на базі Київської міської клінічної лікарні № 6 на проспекті Космонавта Комарова, 3 у Солом᾽янському районі.

Усі роботи виконуватимуть за рахунок бюджетних коштів – відповідно до показників Програми економічного і соціального розвитку Києва.

Замовником робіт визначено комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ».

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Облаштують медичний заклад на орієнтовній площі 9,5 тис. кв. м, що дасть змогу забезпечити якісною та доступною швидкою меддопомогою 1,5 – 1,7 млн жителів правобережжя.

У КМДА наголошують, що вдале розташування та наявність зручних транспортних розв᾽язок зменшить час транспортування хворих і постраждалих до лікарні «Правобережна» та прискорить початок діагностики та надання якісної екстреної (невідкладної) медичної допомоги киянам.