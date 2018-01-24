У лікарню Дніпра доставили вертольотом поранених у Бердянську поліцейських (відео)
09:25, 24 січня 2018Новини регіонів
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Правоохоронці серйозно постраждали в Запоріжжі під час вибуху гранати.
За життя двох правоохоронців борються лікарі обласної лікарні Мечникова / Фото: УНІАН
Поранених в понеділок в Бердянську поліцейських вертольотом доставили в Дніпро, пише ТСН.
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За життя двох правоохоронців борються лікарі обласної лікарні Мечникова, які мають великий досвід роботи зі складними пораненнями.
Правоохоронці серйозно постраждали в Запоріжжі під час вибуху гранати. Її підірвав підозрюваний під час затримання, сам загинув на місці.
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