У лікарню Дніпра доставили вертольотом поранених у Бердянську поліцейських (відео)

09:25, 24 січня 2018
Новини регіонів
125

Правоохоронці серйозно постраждали в Запоріжжі під час вибуху гранати.

фото: УНІАН

Поранених в понеділок в Бердянську поліцейських вертольотом доставили в Дніпро, пише ТСН.

Читайте такожДвоє правоохоронців залишаються у важкому стані після вибуху гранати в Бердянську

За життя двох правоохоронців борються лікарі обласної лікарні Мечникова, які мають великий досвід роботи зі складними пораненнями.

Правоохоронці серйозно постраждали в Запоріжжі під час вибуху гранати. Її підірвав підозрюваний під час затримання, сам загинув на місці.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #поранені у Бердянську поліцейські