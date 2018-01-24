У Києві зафіксовано 129 випадків захворювання на кір

У Києві на сьогодні зафіксовано 129 випадків захворювання на кір, з яких 88 - у дітей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації.

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Станом на ранок середи, 24 січня, у міських лікарнях перебуває 14 осіб з діагнозом кору, з яких 6 - діти.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявляв, що за 10 днів цього року у столиці зафіксовано 61 випадок захворювання на кір, з них 49 – у дітей. За весь минулий рік в Києві хворих на кір було зареєстровано близько 80 осіб.

В місті запрацював оперативний штаб, який здійснює моніторинг ситуації, а також запроваджено запобіжні та профілактичні заходи для недопущення епідемії кору.

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15 січня директор міського Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург заявила про позитивні наслідки вжитих заходів щодо упередження розповсюдження кору, тобто темпи розповсюдження хвороби почали знижуватись.

Зокрема, станом на 22 січня у Києві було зафіксовано 121 випадок захворювання на кір, серед них 86 - у дітей, у столичних стаціонарах перебував 21 пацієнт, в тому числі - 10 дітей.