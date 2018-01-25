Мешканцям окупованої частини Донбасу направлено гуманітарну допомогу
09:38, 25 січня 2018Новини регіонів
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14 вантажівок повезли гігієнічні та продуктові набори, автозапчастини, офісне обладнання та пісок для фільтрації води.
Автомобілі перевозили гігієнічні набори та пісок для фільтрації води / УНІАН
Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста направила мешканцям тимчасово окупованої частини Донбасу 268 тонн гуманітарної допомоги.
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Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» на виїзд до неконтрольованої території лінію розмежування перетнули 14 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем.
Автомобілі перевозили гігієнічні та продуктові набори, автозапчастини, офісне обладнання та пісок для фільтрації води.
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