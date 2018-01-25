Угорщина надасть Закарпаттю 8 тисяч вакцин від кору як гуманітарну допомогу

Уряд Угорщини прийняв рішення виділити Закарпатській області 8 тисяч вакцин від кору у якості гуманітарної допомоги.

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Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Закарпатської обласної державної адміністрації з посиланням на голову Закарпатської ОДА Геннадія Москаля.

Як йдеться у повідомленні, уряд Угорщини ухвалив рішення про гуманітарну допомогу після відповідного звернення Закарпатської ОДА до Генерального консульства Угорщини в Ужгороді. При цьому, як уточнили в прес-службі, Угорщина не є виробником вакцини, а закуповує її в інших країнах.

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«Очікуємо гуманітарний вантаж у п’ятницю, 26 січня. Вакцина одразу буде направлена в медичні заклади області, її вистачить приблизно на два місяці», – уточнив Москаль.

З його слів, це не перший подібний гуманітарний вантаж – у лютому минулого року Угорщина передала Закарпаттю 4,5 тон медичного препарату для важкохворих із термінальною стадією хронічної ниркової недостатності, а в березні – п’ять тисяч вакцин від кору, паротиту й краснухи.

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«До речі, десять тисяч вакцин, які Закарпаттю пообіцяло Міністерство охорони здоров’я, ми поки що не отримали», – підкреслив Москаль.

Як уточнили в ОДА, на Закарпатті виникла гостра нестача вакцини від кору, паротиту й краснухи. Протягом 2017 р. область отримала менше третини від необхідної кількості цих препаратів, а з середини січня цього року вакцини закінчилися. Через відсутність щеплень у більшості районів Закарпаття кількість хворих на кір стала стрімко збільшуватися, а у Тячівському районі через спалах хвороби введено карантинні обмеження.

За інформацією обласного центру здоров’я Закарпатської ОДА, від початку 2018 року, станом на 22 січня, в Закарпатській області зареєстровано 331 випадок кору, в т.ч. 259 серед дітей віком до 17 років.