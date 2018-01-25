Харківська область забезпечена препаратами для вакцинації дітей відповідно до державного календарем.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської ОДА, про це повідомив заступник голови ОДА Михайло Черняк під час брифінгу 25 січня.

За його інформацією, до кінця 2018 року регіон повністю забезпечений вакцинами для профілактики поліомієліту (оральна), туберкульозу, дифтерії та правця (АДП). На півроку вистачає запасів вакцини для профілактики кашлюку, дифтерії, правця (АКДП), для профілактики дифтерії та правцю зі зменшеним вмістом антигену (АДП-М) та для профілактики гепатиту В. На 4 місяці регіон забезпечений вакциною для профілактики кору, паротиту та краснухи (КПК).

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«У 2015-2016 роках вакцин взагалі не було. Державні програми не працювали. У 2017 році – працювали частково. До Міністерства охорони здоров’я України було багато питань з цього приводу. На місцевому рівні нам вдавалося знайти вихід із ситуації, – зазначив Черняк. – У 2017 році щеплення проведено 90% дітей, що мали бути вакциновані за календарем. На сьогодні забезпеченість вакцинами дітей, які мають пройти вакцинацію згідно з Календарем профілактичних щеплень, складає 100%. У цьому році ми доб’ємося того, щоб державні програми працювали належним чином. І ми зможемо на 100% забезпечити усіх дітей вакцинами до кінця поточного року. Надалі таких ризиків виникати не буде. Ми працюємо над цим питанням щодня».

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Заступник голови ОДА повідомив, що за плановими показниками безкоштовними вакцинами в області всього мають бути забезпечені майже 70 тисяч дітей.

Також він зазначив, що наразі регіон має понад 52 тис. доз вакцини від кору.