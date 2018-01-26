У Києві у багатодітної мами народилася трійня

У п'ятому пологовому будинку столиці кілька годин тому народилася трійня: дві дівчинки і хлопчик.

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Для Тетяни, їхньої мами, сюрпризом стали і сама вагітність, і кількість дітей, адже сім'я була багатодітною, повідомляє ТСН.

Тетяна та її чоловік вже виховують п'ятьох дітей: сторшому - 19 років, другій дитині - 11 років, далі - 9, 7 і 4 роки.

Сім'я живе у двокімнатній квартирі в хрущовці.