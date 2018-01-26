У Хмельницькому через недбальство медиків 7-річний хлопчик отримав тяжке ушкодження очей

У Хмельницькому через недбальство медиків 7-річний хлопчик отримав серйозні ушкодження очей.

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Як пише ТСН, у дитячій лікарні Хмельницького стався прикрий випадок із хлопчиком, якому довелося пережити щонайменше 5 годин надзвичайно сильного болю в очікуванні лікаря.

Мама 7-річного Дмитрика Людмила розповіла ТСН.ua, що вони потрапили до лікарні у четвер, 18 січня, зі струсом мозку. За словами батька Валентина, їхній син випадково впав на перерві й отримав травму голови.

Батьки привезли Дмитрика до Хмельницької міської дитячої лікарні, де його обстежили та розмістили разом із мамою у стаціонарі травматологічного відділення.

Людмила каже, що ввечері Дмитрику стало вже набагато краще. Проте близько третьої ночі він прокинувся від болю.

"Йому дали знеболювальне, бо там було незрозуміло, що саме болить – чи голова, чи щось інше. А о п’ятій ранку він вже просто кричав криком. Очі були опухлі. Як мама я просто не могла дивитися на той біль", - поділилася Людмила.

Як з'ясувалося, Дмитрик отримав запалення очей через кварцеву лампу, якою у лікарнях знезаражують приміщення. Одна така лампа висіла просто над ліжком, де лежав хлопчик.

За технікою безпеки під час кварцування приміщення потрібно надівати захисні окуляри або взагалі виходити. Кварцування зазвичай триває близько 30 хвилин. У випадку ж із Дмитриком лампа була ввімкнена більше години. Він у цей час не спав. Людмила лежала на ліжку поряд із сином, але дрімала, імовірно, тому не отримала пошкоджень.

Лампу увімкнула як нічник інша жінка, яка разом із онукою перебувала у цій палаті вже більше тижня. Жінка і раніше включала цю лампу. Вона відчувала певний біль в очах, але не пов'язувала його зі світлом. Крім того, їхні з онукою ліжка були розташовані подалі від лампи.

Єдиним, що вказувало на особливий характер лампи над лікарняним ліжком, була літера "К" на вимикачі. Проте жінкам, які перебували у стані стресу, не було наснаги замислюватися над значенням загадкової літери.

"Я знаю, що таке кварцова лампа, але мені у той момент, такий напружений, навіть на думку не спало, що це вона над головою висить. І лампа легко включається, дитина її може включити", - сказала Людмила, зауваживши, що лампу вимкнула медсестра, яка зайшла до палати близько першої години ночі.

Проте найбільше жінку обурило не стільки недбальство в плані техніки безпеки, скільки те, як медперсонал відреагував на болі в її сина.

"Від п’ятої до десятої години ми чекали лікаря-окуліста. Лише за п’ять годин прийшов лікар. Весь цей час Дмитрику, крім анальгіну з димедролом, більше нічого не давали. А це практично не допомагало йому. Черговий лікар казав мені о п’ятій ранку, що зараз окуліст прийде. Вже шоста година, лікаря немає. Я запитую, де лікар. Він каже: "Немає, він зараз прийде. І вже о сьомій годині я не витримала і просто сказала: "Сідайте біля моєї дитини і дивіться, бо я вже не можу дивитися, коли дитина від болю ґудзики від футболки з'їла". Він просто кричав криком, там чув мабуть весь поверх", - розповіла жінка. Батьків Дмитрика обурили й умови, в яких доводиться перебувати у лікарні: старі ліжка з дошками, на яких лежать брудні матраци; подраний лінолеум, який заклеїли скотчем тощо.

За словами Людмили, черговий лікар зміг зв'язатися з окулістом лише близько о пів на дев'яту ранку. Проте лікарка, якій пояснили ситуацію, дійшла до них лише о десятій, нарікає Людмила.

"І мене це найбільше обурило. Нехай там ці умови – страшні ліжка, лампа... Але чому допомога не дійшла вчасно до дитини? Я не знала, в якому він стані. Може, він просто зараз зір втрачає?" - нарікає Людмила.

На щастя, все обійшлося. Зір не було пошкоджено. Окуліст прописала хлопчику краплі. Медсестра капала йому очі кожні дві години. Проте біль відчувався ще добу.

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"Йому просто знову дали анальгін з димедролом, і він за дві години заснув. За кілька годин прокинувся, біль все одно був сильний. Дмитрик лише на другий день відкрив очі", - розповіла мама.

Батько Дмитрика написав про цей інцидент пост у Facebook, на який оперативно відреагували у місцевому управлінні охорони здоров’я.

"Вийшов наказ про початок службового розслідування. Однозначно є вина і завідувача відділенням, і персоналу відділення. Зараз вони підписали вимикачі з текстом "Кварц. Не вмикати". Це один вимикач в цьому відділенні, який виведений у палату, бо всі решта розташовані у коридорі. Він поки що тимчасово заблокований. Але розглядається можливість, щоб все ж таки вивести його з палати на коридор. І в тих палатах, в яких ми робимо ремонт, такого вже немає. Там є подвійний контроль: один вимикач на коридорі, а другий – на самій лампі, яка розташована високо, що до неї не зможуть дістати діти чи інші відвідувачі", - повідомив начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач.

За словами Людмили, медики, заспокоюючи її у тій ситуації, розповіли, що це вже не перший подібний випадок. Проте в управлінні охорони здоров'я кажуть, що офіційно раніше ніхто не скаржився на цю проблему.

"Це вперше було озвучено, і ми вдячні за це, тому що є можливість виправити", - додав Борис Ткач.

У лікарні визнають свою помилку. Зокрема, головний лікар Наталя Зимак-Закутня зазначила, що в лікарні дійсно є багато нюансів, над якими ще треба працювати.

"Лікарню було збудовано 1985 року, і вона зводилася за стандартами тих часів. Ми, наскільки могли, швидко зреагували на цю ситуацію. Я призначила внутрішнє службове розслідування. Ми отримали інформацію від всіх причетних до ситуації. Пройшлися по всій лікарні, перевірили, чи є десь ще подібні ситуації, як в тій палаті. Це не єдина така палата в лікарні", - сказала лікарка.

Зимак-Закутня додала, що наразі такі вимикачі підписані та тимчасово заблоковані. Проте ситуацію планують повністю вирішити під час реконструкції. Зокрема, у хірургічному відділенні все облаштовують вже за новими стандартами.

"Для того, щоб ввімкнути цю лампу, потрібно увімкнути вимикач в коридорі (це може зробити медсестра) і додатковий вимикач біля лампи, який розташований доволі високо над дверима. Тобто вимикач у коридорі не вмикає саму лампу, для цього потрібно зайти в палату і ввімкнути ще один вимикач біля самої лампи", - пояснила головна лікарка.

Вона додала, що за безпеку перебування дітей у відділенні відповідає безпосередньо завідувач відділенням. І за результатами службового розслідування можлива догана або інші засоби впливу.