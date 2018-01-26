У Київській області викрито незаконний реабілітаційний центр

"Лікарську практику" організував місцевий житель в орендованому будинку, де за оплату він надавав свої "медичні" послуги".

У Броварах Київської області діяв незаконний реабілітаційний центр, де "лікували" людей з алкогольною залежністю.

Як повідомляють у прес-службі ГУ Національної поліції в Київській області, в поліцію звернувся 28-річний житель Дніпра з заявою про те, що місяць тому невідомі люди, застосувавши до нього фізичну силу, силоміць вивезли його в невідомому напрямку.

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За словами чоловіка там його утримували проти його волі під приводом надання медичної допомоги від алкогольної залежності. Чоловікові вдалося втекти.

Встановлено, що "лікарську практику" організував місцевий житель в орендованому будинку, де за оплату він надавав свої "медичні" послуги".

Зараз поліція з'ясовує всі обставини і встановлює винних. Жодних документів, які б могли підтвердити законну діяльність цього лікувального закладу", організатор не надав.