В Одесі значно знизилися показники захворюваності на кір серед дітей

У школах після подовжених канікул відновлено навчання.

Інтенсивні показники захворюваності на кір в Одесі значно знизилися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на засіданні міського оперативного штабу з реагування на ситуацію з поширенням кору.

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Зазначалося, що спостерігається тенденція до стабілізації епідемічної ситуації із захворюваністю на кір в Одесі.

«Так, інтенсивний показник захворюваності значно знизився і станом на 19 січня 2018 року становив 12,3 на 100 тис. населення. З огляду на, що серед хворих на кір переважають діти 1-4 років і дорослі, а показник охоплення одеських школярів вакцинацією від кору завдяки проведеній масовій імунізації перевищив 95%, відсутні передумови для подальшого продовження шкільних канікул», - сказала директор департаменту освіти і науки міської ради Олена Буйневич.

В Одесі відсьогодні відновлено заняття в міських школах після подовжених через спалах кору канікул. При цьому заборона щодо відвідування дошкільних закладів і шкіл дітьми, які не мають жодного щеплення від кору, яку було прийнято раніше, на позачерговому засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, залишається в силі.

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Як повідомляв УНІАН, в Одесі влада ухвалила рішення на тиждень, з 15 до 22 січня, продовжити шкільні канікули через спалах захворюваності на кір. Потім канікули довелося продовжити з тієї ж причини.

За даними департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА, в області за 2017 рік зареєстровано 1293 випадки кору, з них 843 дітей (65,2%) і 5 летальних випадків (3 дитини до 17 років, 2 дорослих) від ускладнень кору «корева двостороння пневмонія легких». Встановлено, що 95% хворих не були щеплені.

З початку 2018 року діагноз «кір» підтверджено в 157 випадках, з них 97 - діти (61,7%). Офіційно зареєстровано 2 летальних випадки - дитина 5 років з Білгород-Дністровського району та 30-річна мешканка Одеси. Вони також не були щеплені проти кору і мали супутні тяжкі системні захворювання.

Крім того, в райцентрі Березівка померла півторарічна дитина.