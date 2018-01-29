У Києві показники захворюваності на грип та ГРВІ нижчі за епідпорог майже на 42%

Водночас спостерігається тенденція до зростання числа хворих серед дітей на 17,2%.

У Києві протягом 22-28 січня показники захворюваності на грип і ГРВІ зафіксовано нижчі за епідпорог на 41,9%, водночас спостерігалася тенденція до зростання кількості хворих.

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Про це повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

Згідно з офіційними даними, показник захворюваності у вказаний період становив 671,1 на 100 тис. населення. «Інтенсивність епідемічного процесу перебуває на характерному для даного періоду рівні. У Києві зареєстровано 19 636 хворихна грип і ГРВІ, якщо порівнювати з попереднім тижнем, спостерігається зростання захворюваності на 11,4%», - зазначив Поворозник.

За його словами, зростання захворюваності зафіксовано серед дітей. «Загалом дорослих захворіло 5 955 проти 6 066 за попередній тиждень, зниження на 1,9%; дітей – 13 681 проти 11 322, зростання на 17,2%. У структурі захворюваності діти становлять 69,8%, на попередньому тижні – 65,1%. Серед школярів спостерігається зростання захворюваності на 25% – 5 786 випадків, що становить 42,3% від загальної кількості дітей, які захворіли (за попередній тиждень 4339 – 38,3%), і 29,5% (за попередній тиждень – 25%) від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою», - повідомив Поворозник.

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За його словами, до закладів охорони здоров’я міста за минулий тиждень госпіталізовано 195 осіб, з них – 134 дитини. За тиждень у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 118 осіб, з початку епідемічного сезону – 25 783 особи, із них – 6 455 дітей.