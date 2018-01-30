У Києві у програмі "Доступні ліки" беруть участь понад 300 аптек

Для участі у програмі необхідно звернутись до лікаря, отримати рецепт, прийти до аптеки та одержати ліки.

У програмі «Доступні ліки» беруть участь вже понад 300 аптек столиці.

Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург, інформує прес-служба КМДА.

Читайте такожУ МОЗ пояснили, чому українці не можуть отримати ліки безоплатно

«Програма «Доступні ліки» дає можливість кожному українцю отримати безкоштовно або з незначною доплатою ліки за трьома категоріями: серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма, діабет 2 типу», – нагадала Гінзбург.

«Механізм роботи програми наступний: держава компенсує вартість найдешевшого лікарського засобу, який подав заявку на участь в програмі «Доступні ліки». Тобто, такий препарат пацієнт матиме змогу отримати безкоштовно. Дорожчий препарат, ціна на який не перевищує граничну референтну, пацієнт може отримати, доплативши різницю між мінімальною та роздрібною ціною обраного препарату», – пояснила вона.

Гінзбург зазначила, що завдяки проведеній роботі з початку року до участі в програмі «Доступні ліки» вже приєдналися 20 суб’єктів господарювання.

«Наразі у більш ніж 300 аптеках столиці кияни можуть реалізувати рецепти за програмою. Надалі перелік фармацевтичних закладів збільшуватиметься. Слідкуйте за оновленням інформації на офіційному сайті Департаменту охорони здоров’я», – закликала Гінзбург.

Також вона нагадала, що для участі у програмі «Доступні ліки» необхідно звернутись до лікаря, отримати виписаний рецепт із зазначенням діючої речовини, прийти до аптеки та одержати ліки.

У КМДА нагадують, що урядова програма «Доступні ліки» запроваджена у Києві з квітня 2017 року. До Реєстру лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України в минулому році було внесено для реалізації 198 лікарських засобів. З 22 січня 2018 року Міністерство охорони здоров’я України внесло зміни у програму «Доступні ліки» – затверджено новий реєстр, який містить нові міжнародні непатентовані назви: «Лозартан», «Глібенкламід» та включає 239 лікарських препаратів.

Читайте такожГройсман заявив, що у регіонах є проблеми з розподіленням коштів для програми "Доступні ліки"

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування здійснюється коштом субвенції з Державного бюджету України за бюджетною програмою КПКВК 2311460 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань».

У 2017 році з початку дії урядової програми Київ використав 52,1 млн грн. Сума, розподілена Києву на 2018 рік, становить 75,4 млн грн. Наразі Департаментом охорони здоров’я м. Києва за урядовою програмою укладено договори із 20 суб’єктами господарювання.