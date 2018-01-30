Жертви краси: українкам замість ботоксу вколювали невідому речовину з Китаю

У пацієнтів, яким вводили цей препарат, значно погіршувався стан здоров’я, а одна жінка взагалі потрапила до реанімації.

Українкам замість ботоксу вколювали невідому речовину з Китаю. Прокуратура Київської області скерувала до суду для розгляду по суті обвинувальні акти стосовно двох жінок, які поставляли до салонів краси по всій Україні фальсифікат під виглядом ботоксу.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що мати та донька замовляли в Китаї речовину невідомого походження під виглядом препарату ботокс за 25-30 доларів, а вже в Україні продавали його у салони краси за 130-150 євро.

«Незаконна діяльність родини тривала протягом грудня 2016 по червень 2017 року», - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у пацієнтів, яким вводили цей препарат, значно погіршувався стан здоров’я, а одна жінка взагалі потрапила до реанімації.

«Результати проведеної експертизи засвідчили, що вказаний препарат ніколи не вироблявся для жодної країни і не був зареєстрований в світі, а отже він є фальсифікованим лікарським засобом, який знаходиться у незаконному обігу», - наголосили в прокуратурі.

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Обох жінок затримали у липні минулого року. Зараз триває судовий розгляд за обвинуваченням їх у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 (придбання, пересилання, зберігання з метою збуту та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів) КК України.

Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років з конфіскацією майна.