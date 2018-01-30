У лікарні Житомирщини постачали м’ясо, що було "начинене" небезпечними хімікатами

Бізнесмен став переможцем тендеру на постачання м’ясопродукції до соціальних закладів регіону на суму майже 16 млн грн.

Співробітники Служби безпеки України припинили постачання небезпечних м’ясопродуктів до дитсадків Житомира і Житомирського району та лікарень регіону.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі СБУ у Житомирській області.

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Як зазначається у повідомленні, бізнесмена, який займався цією незаконною діяльністю, викрили в рамках заходів із захисту продовольчої безпеки країни. Обшуки у фігурантів справи проводилися сьогодні, 30 січня.

«Правоохоронці встановили, що бізнесмен зареєстрував для участі у тендерах кілька комерційних структур, які на «папері» вирощували худобу. Через корупційні зв’язки із одним з чиновників тендерного комітету ділок став переможцем конкурсу на постачання м’ясопродукції до соціальних закладів регіону на суму майже 16 млн грн», - йдеться у повідомленні.

Оперативники задокументували, що зловмисник закуповував продукцію у третіх осіб та на спеціальному обладнанні «начиняв» м’ясопродукти хімічними сполуками і консервантами, вміст яких заборонений умовами тендеру.

«Оборудка дозволяла комерсанту, зокрема, збільшувати вагу м’яса, що постачалося за кошти міського та обласного бюджетів. Отриманий навар бізнесмен переводив у готівку через підконтрольні фіктивні підприємства на підставі фальсифікованих договорів», - зазначили в СБУ.

Правоохоронці провели низку обшуків на виробництві, робочих місцях та вдома у фігурантів справи, у тому числі і у працівника Житомирської міської ради та ветлікаря, який видавав необхідні документи про якість м’ясопродукції.

Оперативники виявили три лініїзі «збагачення» м’яса хімічними сполуками, понад 10 тонн небезпечної готової продукції, вилучили фінансово-господарську документацію та банківські картки з доказами проведення оборудки.

Наразі у рамках кримінального провадження тривають слідчі дії

Перевіряється можлива причетність до оборудок інших посадовців держустанов, які за своїми посадовими обов’язками мали б контролювати якість продукції підрядника.

Зазначається, що операцію проведено спільно зі слідчими управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Житомирській області під процесуальним керівництвом прокуратури.