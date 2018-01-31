У Вінниці через грип припинено заняття в школах (відео)

З початку епідсезону в місті зареєстровано 38 836 випадків захворювань на грип та ГРВІ.

У Вінниці через збільшення кількості хворих на грип тимчасово припиняються заняття у всіх загальноосвітніх навчальних закладах міста з 31 січня по 6 лютого.

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Як повідомила прес-служба Вінницької міської ради, відповідне рішення прийнято вчора.

"Для запобігання поширення грипу та ГРВІ серед дітей призупиняється навчання у всіх школах Вінниці. Вимушені канікули розпочинаються з 31 січня і триватимуть по 6 лютого”, - повідомили в міськраді.

За даними Департаменту охорони здоров’я, в місті з початку епідсезону зареєстровано 38 836 випадків захворювань на грип та ГРВІ. З них 22 728 – діти до 18 років, що становить 59%.

За останній тиждень за медичною допомогою звернулися 2 733 людини, з них 67,3% – діти.

Згідно з даними щоденного моніторингу за відвідуваністю в загальноосвітніх закладах, який проводиться з 15 січня, чітко прослідковується тенденція до збільшення кількості захворілих серед учнів. Станом на 30 січня середня питома вага відсутніх через хворобу коливається в межах 8-34% і становить 17% проти 10% на 23 січня.