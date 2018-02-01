У Києві рівень захворюваності на грип та ГРВІ серед дітей зріс на 25% (відео)

У Києві закрито для відвідування одну школу, ще у 14-ти - окремі класи

У Києві рівень захворюваності на грип та ГРВІ серед дітей зріс на 25%, тому закрито для відвідування 1 школу і окремі класи ще у 14-ти.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської держадміністрації.

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Як зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, наразі в столиці спостерігається погіршення епідемічної ситуації серед школярів щодо захворюваності на грип і гострі респіраторні інфекції.

«Наразі у місті захворюваність на грип і ГРВІ перебуває на рівні, характерному для даного періоду року. Проте, за 4-й тиждень 2018 року зареєстровано зростання захворюваності на 11,4%, якщо порівнювати з попереднім тижнем. Зростання відбулося за рахунок дітей, і хоча наразі переважно хворіють дошкільнята, серед школярів рівень захворюваності зріс на 25%», – пояснив Поворозник.

За його словами, у зв’язку з цим постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА прийняла рішення, відповідно до якого за відсутності 20% від загальної кількості учнів із причини захворювання на грип та ГРІ керівники навчальних закладів мають право прийняти рішення про повне або покласове призупинення навчального процесу.

Він зауважив, що дошкільні навчальні заклади закриватися не будуть.

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«Найбільша кількість відсутніх школярів спостерігається у Дарницькому, Оболонському, Святошинському та Солом’янському районах», – повідомив Поворозник.

Як повідомляв УНІАН, у Києві протягом 22-28 січня показник захворюваності на грип і ГРВІ зафіксовано нижчий за епідпорог на 41,9%, водночас у КМДА заявили про тенденцію до зростання кількості хворих.