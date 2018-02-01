Відомий німецький пластичний хірург безоплатно прооперує 20 українських дітей (відео)
18:00, 01 лютого 2018Новини регіонів
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Упродовж 5 років лікар Екснер безоплатно прооперував близько двох сотень дітлахів.
Клаус Екснер / Zik
У Львові відомий німецький пластичний хірург Клаус Екснер безоплатно прооперує 20 українських дітей.
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Упродовж п'яти років лікар Екснер безоплатно оперує українських дітей - виправляє вроджені вади та післяопікові рубці, пише ТСН.
За цей час німецький хірург прооперував близько двох сотень дітлахів, а проконсультував у рази більше. Цього разу з усієї України до професора приїхала майже сотня пацієнтів.
Відомий німецький пластичний хірург приїхав до Львова, аби прооперувати 20 дітей
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