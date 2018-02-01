Відомий німецький пластичний хірург безоплатно прооперує 20 українських дітей (відео)

Упродовж 5 років лікар Екснер безоплатно прооперував близько двох сотень дітлахів.

У Львові відомий німецький пластичний хірург Клаус Екснер безоплатно прооперує 20 українських дітей. Читайте такожЛікарів з Канади нагородили за допомогу українським військовим Упродовж п'яти років лікар Екснер безоплатно оперує українських дітей - виправляє вроджені вади та післяопікові рубці, пише ТСН. За цей час німецький хірург прооперував близько двох сотень дітлахів, а проконсультував у рази більше. Цього разу з усієї України до професора приїхала майже сотня пацієнтів.

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