Відомий німецький пластичний хірург безоплатно прооперує 20 українських дітей (відео)

18:00, 01 лютого 2018
Новини регіонів
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Zik

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Упродовж п'яти років лікар Екснер безоплатно оперує українських дітей - виправляє вроджені вади та післяопікові рубці, пише ТСН.

За цей час німецький хірург прооперував близько двох сотень дітлахів, а проконсультував у рази більше. Цього разу з усієї України до професора приїхала майже сотня пацієнтів. 

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Теги: #допомога українським дітям