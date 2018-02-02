У Миколаєві через грип та ГРВІ з 5 лютого буде призупинено навчання у школах

15:48, 02 лютого 2018
Новини регіонів
77
УНІАНПро відновлення освітнього процесу міська влада обіцяє повідомити додатково / УНІАН

Читайте такожУ Києві рівень захворюваності на грип та ГРВІ серед дітей зріс на 25% (відео)

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міськради, відповідне розпорядження підписала сьогодні в.о. міського голови - секретар Миколаївської міської ради Тетяна Казакова.

Як уточнили в управлінні освіти міськради, дитячі садки будуть працювати у звичайному режимі.

Про відновлення освітнього процесу міська влада обіцяє повідомити додатково.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #грип та ГРВІ#епідемічний сезон 2017-2018