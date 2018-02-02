У Миколаєві через грип та ГРВІ з 5 лютого буде призупинено навчання у школах

Дитячі садки будуть працювати у звичайному режимі.

Про відновлення освітнього процесу міська влада обіцяє повідомити додатково / УНІАН

У Миколаєві з метою запобігання зростанню захворюваності на ГРВІ та грип з 5 лютого буде призупинено навчання у закладах загальної середньої та позашкільної освіти, а також у муніципальному академічному коледжі.

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Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міськради, відповідне розпорядження підписала сьогодні в.о. міського голови - секретар Миколаївської міської ради Тетяна Казакова.

Як уточнили в управлінні освіти міськради, дитячі садки будуть працювати у звичайному режимі.

Про відновлення освітнього процесу міська влада обіцяє повідомити додатково.