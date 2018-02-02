У Києві фіксують десятки випадків вітрянки серед дорослих

З діагнозом вітряна віспа на даний час в лікарнях міста перебувають 28 киян, більшість із них – 20 осіб – це дорослі.

У Києві фіксують десятки випадків вітряної віспи серед дорослих.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської держадміністрації з посиланням на директора Департаменту охорони здоров’я Валентину Гінзбург.

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За її словами, з діагнозом вітряна віспа на даний час в лікарнях міста перебувають 28 киян, більшість із них – 20 осіб – це дорослі.

«Якщо у вас, чи у вашої дитини спостерігаються такі симптоми як головний біль, біль у м’язах, горлі, кашель, нежить або закладеність носа – це привід для негайного огляду лікаря. І особливого значення ця аксіома набуває, коли йдеться про дітей», – наголосила Гінзбург.

Вона зазначила, що часто більш характерні симптоми (наприклад, висипка, висока температура) можуть з’явитися не одразу, або спочатку бути взагалі непомітними. Проте людина вже є розповсюджувачем небезпечного вірусу. Тільки лікар може поставити правильний діагноз і призначити адекватне лікування.

З початку 2018 року станом на 1 лютого в столиці було зареєстровано 150 випадків захворювання на кір, серед яких 95 – це діти.

Директор Департаменту зауважила, що інфікування на найбільш розповсюджені в місті ГРВІ, кір, вітрянку здебільшого відбувається повітряно-крапельним шляхом від іншої людини: під час кашлю, розмови, чхання, при тілесному контакті на невеликій відстані. Тож, помітивши такі симптоми, не можна з’являтися у громадських місцях, користуватися громадським транспортом тощо.

«Це той випадок, коли треба відчувати відповідальність і за власне здоров’я, і за оточуючих», – підкреслила Гінзбург.

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За її даними, показник захворюваності на ГРВІ в Києві наразі є нижчим епідемічного порогу, але спостерігається деяке зростання, зокрема, на 25% серед школярів. Лише за останній тиждень січня захворіло близько 6 тис. мешканців столиці, зі 195 госпіталізованих – 134 дитини.