В Одесу доставили 3 тисяч доз вакцин від кору

Одеському регіону необхідно ще 9 тисяч доз.

До Одеси з Дніпра доставили 3 тис. доз вакцин від кору.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Одеської обласної державної адміністрації з посиланням на голову ОДА Максима Степанова.

Читайте такожВ Одесі значно знизилися показники захворюваності на кір серед дітей

За його словами, 3 тис. доз вакцини від кору привезли з Дніпропетровської області і вже завтра, 5 лютого, вони з'являться в медичних установах міста.

«Вакцини проти кору доїхали з Дніпра. 3 тис. доз вже в Одесі. Завтра, в понеділок, будуть в міських поліклініках. Велике спасибі Дніпропетровщині за допомогу», - зазначив голова ОДА.

За даними Степанова, Одеському регіону необхідно ще 9 тис. доз, щоб «довести колективний імунітет» до 95%.

За інформацією Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, в 2018 році в Одесі зареєстровано 371 випадок захворювання на кір, з усіх хворих 59,8% - діти. З хворих на кір 98,4% - 365 осіб - не були щеплені, а шестеро вакциновані одноразово.

Станом на 31 січня в Одеській міській інфекційній лікарні перебувало 72 хворих на кір, з яких 37 - діти.

Як повідомляв УНІАН, з початку року в Одеській області виявлено 265 хворих на кір, з них 160 - діти і 105 - дорослі. Медичним закладам Одеської області обіцяли додатково надати 5 тис. доз вакцини проти кору, які вже надійшли в регіон.

Читайте такожЗа тиждень в Україні зареєстровано 866 нових випадків кору (відео)

30 січня голова Одеської ОДА Степанов звернувся до Міністерства охорони здоров'я з проханням забезпечити область 12 тис. доз вакцини від кору.

З початку року через кір в Україні померли три людини - двоє дітей і один дорослий чоловік. Всі випадки сталися в Одеській області.