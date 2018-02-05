У Києві знижуються показники захворюваності на кір

На сьогднішній ранок зафіксовано 13 випадків захворювання, з них 7 – у дітей.

Влада Києва заявляє про тенденцію зниження захворюваності на кір: станом на сьогоднішній ранок зафіксовано 13 випадків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник на брифінгу щодо епідемічної ситуації у столиці та показників захворюваності на інфекційні захворювання.

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«На ранок у Києві зафіксовано 13 випадків захворювання на кір, з них 7 - у дітей. Якщо говорити про вакцинацію, то ми охопили майже 40 тис. дітей. На сьогоднішній день у нас понад 90% дітей вакциновано проти кору», - сказав Поворозник.

Він зазначив, що при цьому кабінети щеплень продовжують працювати в такому ж режимі, який був запроваджений на початку року, тобто, щодня, крім неділі.

«На сьогодні ми перейшли вже на календарні щеплення. І якихось екстрених, неординарних заходів не потрібно», - додав представник КМДА.