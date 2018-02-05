Ситуація з дифтерією у столиці: коментарі чиновників

У КМДА заявляють, що у столиці випадків захворювання на дифтерію не зареєстровано.

У Київській міській держадміністрації заявляють, що в столиці випадків захворювання на дифтерію не зареєстровано, ситуація в цілому спокійна.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник на брифінгу щодо епідемічної ситуації в столиці та показниками захворюваності інфекційними захворюваннями.

Він зазначив, що разом з вакцинацією проти кору в кабінетах щеплень медзакладів проводиться вакцинація проти дифтерії.

«Про дифтерію. У нас на сьогоднішній день особливої якійсь ситуації немає. Крім того, що у нас разом з вакцинацією проти кору проводилася і вакцинація проти дифтерії. Якоїсь надзвичайної ситуації у місті з захворюваністю немає», - зазначив Поворозник.