У школах Рівного через грип та ГРВІ оголошено карантин

Вимушені канікули триватимуть до 9 лютого.

У школах Рівного з 6 лютого через грипу та ГРВІ оголошено карантин.

Як повідомили у прес-службі Рівненської міської ради через збільшення випадків захворювання на грип та ГРВІ серед школярів відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні спеціальної комісії у Рівненському міськвиконкомі.

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Очікується, що карантин триватиме до 9 лютого. У цей день члени комісії мають провести наступне засідання. На ньому буде проаналізовано стан захворюваності на грип у місті та визначено подальші дії.

За даними фахівців державної установи «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України», в області спостерігається збільшення хворих на грип та ГРВІ. Протягом четвертого тижня 2018 року в області захворіла 5601 особа (482,8 випадки на 100 тисяч населення), серед них — 3892 (69,5%) дитини. За тиждень було госпіталізовано 208 осіб, з них 163 дитини. У порівнянні з попереднім тижнем, кількість хворих збільшилася на 7,6%.