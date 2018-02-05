В Івано-Франківську померла дівчина, яка захворіла на грип та кір - ЗМІ
В Івано-Франківській обласній інфекційній лікарні в ніч на 3 лютого померла 25-річна дівчина.
Спершу її доставили до Надвірнянської райлікарні з одного із сіл. Відомо, що 15 січня вона заразилася гострою вірусною інфекцією, ймовірно, грипом, а потім – на кір, передає місцеве видання "Галка" з посиланням на обласну інфекційну лікарню.
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Спершу лікувалася в Надвірнянській райлікарні, лише 1-го лютого її доставили до Івано-Франківська у глибокому шоці – третього ступеня. Врятувати її життя медикам не вдалося. Точна причина смерті ще не встановлена – тривають експертизи.
Нагадаємо, Івано-Франківщина є лідером в Україні за кількістю хворих на кір. В області вже два тижні як закінчилися запаси вакцин від хвороби – досі не прийшли додаткові дози з інших областей.