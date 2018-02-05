У Києві через грип починають закривати школи

У Києві через грип призупинено навчальний процес у трьох школах, ще 16 обмежена навчання в окремих класу.х

У Києві через захворюваність на грип призупинено навчальний процес у 3-х школах, ще у 16-ти призупинено відвідування навчань у окремих класах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник на брифінгу щодо епідемічної ситуації у столиці та показників захворюваності на інфекційні захворювання.

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Він нагадав, що цього епідемічного сезону через розповсюдження захворюваності на грип та ГРВІ міська влада прийняла рішення не вводити у всіх школах міста карантин, а обмежувати навчальний процес там, де захворіє більше 20% учнів.

«На сьогодні у нас призупинено навчальний процес у 3-х школах - №№96, 8, 214 . Це повністю. І у 16 школах 119 класів – покласово. Найбільша кількість відсутніх фіксується Святошинському та Дарницькому районі. У Шевченківському, Подільському, Печерському, Голосіївському, Деснянському не закрито жодного класу жодної школи», - сказав Поворозник.

Загалом, за минулий тиждень ( 5-й тиждень епідсезону 2018 р.) у Києві, за його інформацією, зареєстровано понад 21 тис. хворих на грип, що вказує про ріст захворюваності, водночас, на показник захворюваності нижчий епідпорогу на 36%.

«У порівнянні з попереднім тижнем, захворюваність зросла як серед дитячого, так і серед дорослого населення. Але найбільше хворіють діти – це близько 70% від всіх захворілих. До медичних закладів за звітний тиждень госпіталізовано 213 осіб, з них 137 – діти», - поінформував Поворозник.

Він додав, що щепленнями проти грипу охоплено з початку компанії вакцинації майже 27 тис. осіб, серед них 6,5 тис. дітей.

Як повідомляв УНІАН, у Києві протягом 22-28 січня показник захворюваності на грип і ГРВІ зафіксовано нижчий за епідпорог на 41,9%, водночас у КМДА заявили про тенденцію до зростання кількості хворих.

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У КМДА постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення, відповідно до якого за відсутності 20% від загальної кількості учнів із причини захворювання на грип та ГРІ керівники навчальних закладів мають право прийняти рішення про повне або покласове призупинення навчального процесу.

Станом на 1 лютого у Києві через захворюваність на грип та ГРВІ було закрито для відвідування 1 школу і окремі класи ще у 14-ти.

Дошкільні навчальні заклади закриватися не будуть, інформували в КМДА.