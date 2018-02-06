Ламають руки і забирають пенсії: в Запоріжжі лікарня для душевно хворих перетворилася у рай для мучителів (відео)

Шокуючу історію Запорізького інтернату для психічно хворих розповіли журналісти.

У Запорізькому інтернаті для душевно хворих пацієнти скаржаться на керівництво издевательского відносини.

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"Мені директор сказав: "Ти - неграмотна. Ти - дебилка. І мене носком за ж*опе вдарив", - каже одна з пацієнток. Інша пацієнтка розповів, як санітарки їй зламали руки: "Вони знущаються. Вони всі знущаються".

Комора лікарні для ганчірок служить карцером, де ховають пацієнтів, коли приїжджають инкспекция або журналісти.

За їх словами, директор лікарні забирає пенсію. Три чверті пенсії йде державі, 25 відсотків - їм повинні давати на руки. Онако лікарня придумала своє ноу-хао: гроші тепер переводять на персональні банківські картки пацієнтів, які ніхто ніколи не бачив.

Крім того, за словами пацієнтів клініки, керівництво забирає якісні продукти для лікарні собі, а гуманітарну допомогу з Німеччини продає місцевого магазину.

Ексклюзивний репортаж з катівню психіатричної лікарні, де обкрадають найменш захищених. Шокуючу історію Запорізького інтернату для психічно хворих, які розповіли журналісти програми "Гроші".