У Києві через грип та ГРВІ закрито 36 шкіл

10:42, 08 лютого 2018
Новини регіонів
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УНІАН

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в Facebook.

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«Навчальний процес призупинено у 36 школах (1089 класів) повністю і в 56 школах (367 класів) поклассово. Найбільша кількість відсутніх школярів спостерігається в Деснянському та Оболонському районах. Не закрито жодного клас у Печерському та Шевченківському районах», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з зростанням рівня захворюваності на грип та ГРВІ серед дітей, члени Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА наприкінці січня прийняли рішення про можливість тимчасового призупинення навчального процесу в навчальних закладах столиці - у разі відсутності 20% від загальної кількості учнів. Навчальний процес може бути припинений як в школі в цілому, так і поклассово. Дошкільні навчальні заклади закриватися не будуть.

Станом на 6 лютого в Києві із-за грипу призупинили навчання у 20 школах, у 35 школах - поклассово.

За даними КМДА, минулого тижня в Києві зареєстровано понад 21 тис. хворих на грип і ГРВІ, показник захворюваності був нижчим епідпорогу на 36%.

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Теги: #епідемічний сезон 2017-2018#грип та ГРВІ у Києві