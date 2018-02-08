У Києві через грип та ГРВІ закрито 36 шкіл

У 56 школах заняття не відвідують учні 367 класів.

У Києві через захворюваності на грип та ГРВІ припинено навчальний процес у 36 школах.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в Facebook.

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«Навчальний процес призупинено у 36 школах (1089 класів) повністю і в 56 школах (367 класів) поклассово. Найбільша кількість відсутніх школярів спостерігається в Деснянському та Оболонському районах. Не закрито жодного клас у Печерському та Шевченківському районах», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з зростанням рівня захворюваності на грип та ГРВІ серед дітей, члени Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА наприкінці січня прийняли рішення про можливість тимчасового призупинення навчального процесу в навчальних закладах столиці - у разі відсутності 20% від загальної кількості учнів. Навчальний процес може бути припинений як в школі в цілому, так і поклассово. Дошкільні навчальні заклади закриватися не будуть.

Станом на 6 лютого в Києві із-за грипу призупинили навчання у 20 школах, у 35 школах - поклассово.

За даними КМДА, минулого тижня в Києві зареєстровано понад 21 тис. хворих на грип і ГРВІ, показник захворюваності був нижчим епідпорогу на 36%.