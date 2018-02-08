У Києві системою онлайн-запису до лікарів користуються понад 400 тисяч киян

До кінця року до системи планують долучити всі райони столиці.

У Києві системою запису до лікарів eHealth в режимі онлайн користуються понад 400 тисяч киян.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив на засіданні сесії Київради під час звіту про діяльність своєї команди за минулий рік та окреслення планів на цей рік.

"Місто почало вводити систему eHealth, яка дає можливість записуватися на прийом до лікаря в інтернеті, а також обрати того лікаря, який надає кращі послуги. І сьогодні вже 400 тисяч жителів Києва скористалися електронною реєстрацією. Ми впровадили цю систему в більшості районів міста. До кінця року до системи планують долучити всі райони столиці ", - сказав мер.

За інформацією Кличка, видатки на сферу охорони здоров’я в столиці минулого року склали понад 8,5 млрд грн.

У 2017 році було здійснено капітальні ремонти низки приміщень у 8 медичних закладах Києва, закуплено сучасне діагностичне обладнання та проведено ремонти на суму 1,1 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2016 року керівництво столиці представило Концепцію розвитку системи охорони здоров'я Києва, яка, серед іншого, передбачає створення електронної системи обслуговування пацієнтів, зокрема введення електронної реєстратури, медичних карток і створення єдиної системи обліку.

Завдяки системі Helsi.me пацієнти можуть знайти на сайті свого дільничного лікаря і записатися до нього на прийом на конкретний час через інтернет або через call-центр. Так само записатися можна і до профільного лікаря.

Станом на середину липня в електронну медичну систему було внесено інформацію про більш як 2 тис. медичних працівників.

На порталі пацієнта кияни зможуть переглядати інформацію про свої візити до лікаря і результати прийомів (консультаційні листи). Також передбачена можливість «прив'язати» медичну карту дитини до медкарти з профілем батьків.

Станом на кінець 30 жовтня 2017 р. у Києві системою електронного запису до лікаря Helsi.me могли користуватися жителі 8 районів з 10, наявних в місті.