Черговий смертельний випадок кору: на Закарпатті померла дитина

Дівчинка мала ускладнення у формі пневмонії.

У Закарпатській обласній дитячій лікарні 5 лютого померла чотирирічна дівчинка від ускладнень, спричинених кором.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив речник Закарпатської обласної державної адміністрації Ярослав Галас. За його словами, дівчинка родом із Тячівського району Закарпаття.

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За інформацією ОДА, ще 14 січня дитину у важкому стані доправили з с. Лази до Тячівської районної лікарні №1 для госпіталізації. На той момент дитина хворіла вже п’ять днів. З Тячева дівчинку на наступну добу транспортували спецавтомобілем у супроводі дитячих реаніматологів до Закарпатської обласної дитячої клінічної лікарні, що розташована в Мукачеві.

Речник уточнив, що дівчинка через спричинену кором важку пневмонію з дихальною недостатністю не могла обходитися без наркозно-дихального апарату. Їй надавали всю можливу допомогу, забезпечили всіма необхідними медикаментами, для консультування приїжджали спеціалісти з Києва.

Проте, на жаль, дитина померла 5 лютого у лікарні.

Також Галас підтвердив, що дитина не була щепленою від кору. Батьки відмовилися від щеплення з релігійних переконань.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня на Одещині від кору померла 1,5-річна дитина.