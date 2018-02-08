Грип у столиці: 57 київських шкіл закрили на карантин

Ще у 53 загальноосвітніх навчальних закладах заняття не відвідують учні 314 класів.

У Києві призупинено заняття у 57 школах (1606 класів), у яких рівень захворюваності на грип та ГРВІ перевищив 20%.

Як інформує прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, ще у 53 школах (314 класів) відбулося часткове, покласове закриття.

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«Наразі у столичних навчальних закладах спостерігається стрімка динаміка збільшення кількості учнів, які захворіли на грип та ГРВІ. У зв’язку з цим у школах призупиняється навчальний процес. Наразі найбільша кількість відсутніх школярів спостерігається у Деснянському (закрито 19 шкіл повністю та 4 школи покласово) та Оболонському (закрито 14 шкіл повністю та 2 школи покласово) районах», - сказав Поворозник.

Крім того, у Голосіївському районі закрито 2 школи повністю і 10 шкіл – покласово, у Дарницькому: 6 шкіл повністю, 8 – покласово, у Дніпровському: 9 шкіл покласово, у Печерському: 1 школа повністю і 1 покласово, у Подільському: 1 – покласово, у Святошинському: 6 шкіл повністю та 12 покласово, у Солом’янському: 9 шкіл повністю та 6 – покласово.

«Не закрито жодного шкільного навчального закладу у Шевченківському районі. Таке рішення прийняли керівники навчальних закладів спільно з районними управліннями освіти», – зазначив Поворозник.

Як повідомляв УНІАН, у зв’язку зі зростанням рівня захворюваності на грип та ГРВІ серед дітей, члени Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА наприкінці січня прийняли рішення про можливість тимчасового призупинення навчального процесу у навчальних закладах столиці – за відсутності 20% від загальної кількості учнів. Навчальний процес може бути призупинено як у школі загалом, так і покласово. Дошкільні навчальні заклади закриватися не будуть.