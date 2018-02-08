У Чернігові та Тернополі через грип та ГРВІ призупиняють навчання у школах

Українські школи закриваються на карантин через зростання епідемічного порогу.

У Чернігові через зростання захворюваності на ГРВІ з 12 лютого призупиняються заняття у школах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернігівської міської ради, таке рішення прийнято сьогодні на засіданні міського оперативного штабу для координації дій щодо запобігання розповсюдженню захворювань на грип та ГРВІ під головуванням заступника міського голови Ольги Хоніч.

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Зазначається, що оголошення додаткових канікул у школах Чернігова викликано підвищенням кількості дітей, хворих на гострі респіраторні захворювання. Водночас епідемічний поріг у місті на сьогодні не перевищений, але кількість звернень за медичною допомогою хворих на вірусні захворювання постійно зростає.

За інформацією міського відділу державної установи «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України», цього тижня у Чернігові захворіли на ГРВІ 3423 особи, з них – 2666 (78%) дітей, інтенсивний показник становить 1180,96 на 100 тис. населення, що нижче рівня епідемічного порогу на 12,42%.

Порівняно з минулим тижнем показник захворюваності на ГРВІ серед населення міста збільшився на 47,6% за рахунок підвищення майже на 55% захворювань серед дітей, серед дорослих – на 25%. Протягом тижня госпіталізовано 61 особу, з них – 56 дітей.

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Згідно з офіційними повідомленнями із закладів охорони здоров’я міста, випадків смерті від грипу цього епідемічного сезону не зареєстровано.

За даними управління освіти Чернігівської міської ради, кількість відсутніх учнів у школах складає понад 25%.

Як повідомив начальник охорони здоров’я міської ради Владислав Кухар, випадків захворювання на грип у Чернігові на сьогодні немає, але в Україні прогнозується ріст захворюваності на грип, тому це є можливим і в Чернігові. За його словами, також цього тижня значно зросла кількість викликів лікарів додому.

Зважаючи на ситуацію із захворюваністю, представники штабу вирішили на тиждень призупинити навчання у школах. Водночас штаб вирішив поки що не обмежувати відвідування дитячих садочків міста.

Рекомендовано також обмежити проведення масових заходів у Чернігові.

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У Тернополі через ріст захворюваності на грип та ГРВІ з понеділка, 12 лютого, призупиняється навчання у загальноосвітніх школах.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне рішення сьогодні прийняла комісія з питань надзвичайних ситуацій у зв’язку з підвищенням рівня захворюваності на грип та ГРВІ у Тернополі.

При цьому навчання у спортивних, мистецьких школах та інших закладах позашкільної освіти призупиняється з 10 лютого.

За словами начальника управління освіти та науки міськради Ольги Похиляк, на сьогодні вже п’ять шкіл закриті на карантин через підвищення рівня захворюваності учнів на ГРВІ і надалі спостерігається тенденція до збільшення кількості хворих.

Відновити навчання у школах планується з 19 лютого.

У дошкільних навчальних закладах навчання триватиме.