У Львові зафіксовано кишкове отруєння серед відвідувачів ресторану "Нью-Йорк стріт піца"
Серед відвідувачів ресторану «Нью-Йорк стріт піца» на території ТЦ «Шувар» у Львові зафіксовано отруєння серед відвідувачів закладу.
Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, до інфекційних відділень лікарень з діагнозом «гостра кишкова інфекція» госпіталізовано 6 осіб, зокрема 3 дітей.
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Невідкладно розпочато проведення комплексу протиепідемічних заходів щодо розслідування та локалізації спалаху.
Проведено перевірку закладу громадського харчування, з яким постраждалі пов’язують своє захворювання.
Встановлено, що організацію харчування, згідно договору суборенди, здійснює ФОП Гладун І.В.
У ході перевірки відібрано проби для проведення відповідних лабораторних досліджень, обстежено персонал закладу.
Ситуація перебуває на контролі Головного Управління Держпродспоживслужби у Львівській області.