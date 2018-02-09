У Львові зафіксовано кишкове отруєння серед відвідувачів ресторану "Нью-Йорк стріт піца"

12:04, 09 лютого 2018
Новини регіонів
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УНІАН

Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, до інфекційних відділень лікарень з діагнозом «гостра кишкова інфекція» госпіталізовано 6 осіб, зокрема 3 дітей.

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Невідкладно розпочато проведення комплексу протиепідемічних заходів щодо розслідування та локалізації спалаху.

Проведено перевірку закладу громадського харчування, з яким постраждалі пов’язують своє захворювання.

Встановлено, що організацію харчування, згідно договору суборенди, здійснює ФОП Гладун І.В. 

У ході перевірки відібрано проби для проведення відповідних лабораторних досліджень, обстежено персонал закладу.

Ситуація перебуває на контролі Головного Управління Держпродспоживслужби у Львівській області.

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Теги: #отруєння у Львові