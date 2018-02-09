В Одеській області циркулює агресивний і небезпечний генотип вірусу кору B3

Генотип вірусу кору B3 (Kabul) провокує ускладнення та високий рівень захворюваності серед населення.

В Одеській області, єдиній в Україні, циркулює агресивний генотип вірусу кору B3 (Kabul).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Одеської обласної державної адміністрації з посиланням на заяву голови Одеської ОДА Максима Степанова.

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Зазначається, що генотип вірусу кору B3 (Kabul) провокує ускладнення і високий рівень захворюваності серед населення.

«Тяжка ситуація щодо кору ускладнюється тим, що в регіоні генотип вірусу відрізняється від усієї країни. Ми віддавали зразки в Національну лабораторію України. Підтвердили більш агресивний генотип вірусу кору B3 (Kabul) тільки на території Одеської області. Тому для нас вкрай важливо, щоб максимальна кількість людей зробила щеплення», - заявив Степанов.

За його словами, у травні 2017 року охоплення імунізацією в регіоні становило тільки 20%, зараз, після проведення широкомасштабної інформаційної кампанії, колективний імунітет доведено до 93%.

«Зараз ми чекаємо ще додатково 9 тис. доз вакцини», - сказав Степанов.

Зазначається, що в інших областях України циркулюють європейські зразки вірусу D8. Тільки в Одеській області, крім D8, виявили B3 (Kabul), який характеризується високою патогенністю і вірулентністю. Його агресивність дає високий рівень захворюваності та летальності. Такі результати лабораторно підтверджено в Копенгагені.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого в Одеській ОДА заявили про надходження до Одеси з Дніпра 3 тис. доз вакцин від кору. Тоді ж повідомлялося, що, за інформацією Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, у 2018 році в Одесі зареєстровано 371 випадок захворювання на кір, з усіх захворілих 59,8% - діти. З числа захворілих на кір 98,4% - 365 осіб - не були щеплені, а шестеро вакциновані одноразово.

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З початку року в Одеській області виявлено 265 хворих на кір, з них 160 - діти і 105 - дорослі.

30 січня голова Одеської ОДА Степанов звернувся до Міністерства охорони здоров'я з проханням забезпечити область 12 тис. доз вакцини від кору.

З початку року через кір в Одеській області померли три людини - двоє дітей і один дорослий.